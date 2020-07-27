|27 июля 2020
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В этом году Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет 29 ноября в Польше. Как сообщает "Суспільне", уже в августе будет объявлен национальный отбор участника.
Лозунг конкурса - Move the World ("Сдвинь мир") - призван напомнить о силе единства.
"В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир", - отмечают организаторы.
Польша будет принимать мероприятие второй раз подряд.
Напомним, в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Она заняла 15-е место. Представительница Польши, двенадцатилетняя Вики Габор (Viki Gabor), стала победительницей детского Евровидения-2019.
27 июля 2020
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27 июля 2020
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
• Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами
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22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
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Комментарии к статье «Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше»
В этом году Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет 29 ноября в Польше. Как сообщает "Суспільне", уже в августе будет объявлен национальный отбор участника.