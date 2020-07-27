Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

В этом году Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет 29 ноября в Польше. Как сообщает "Суспільне", уже в августе будет объявлен национальный отбор участника.

Лозунг конкурса - Move the World ("Сдвинь мир") - призван напомнить о силе единства.

"В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир", - отмечают организаторы.

Польша будет принимать мероприятие второй раз подряд.

Напомним, в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Она заняла 15-е место. Представительница Польши, двенадцатилетняя Вики Габор (Viki Gabor), стала победительницей детского Евровидения-2019.