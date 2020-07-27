В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - говорится в сообщении.

По его словам, на сегодня зарегистрировано почти 16 млн случаев Covid-19 и более 640 тыс. случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее количество случаев удвоилось.

Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине зафиксировано 65 656 случаев заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили в 807 человек.