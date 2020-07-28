|28 июля 2020
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Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк заявила, что в Украине вводятся четыре категории срочности вызовов и, соответственно, алгоритмов реагирования на них. Такое решение было принято для оптимизации оказания экстренной медицинской помощи.
Об этом Ирина Садовяк заявила сегодня на брифинге.
По ее словам, в настоящее время уже отработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медпомощи по определенным категориям вызовов.
"На этапе реформирования отрасли мы отметили, что две трети пациентов не получают вовремя оказания помощи бригадой ("скорой", - ред.). Из общего количества вызовов, а это 6,8 млн, 4,7 (млн, - ред.) являются несвоевременными", - сказала Садовяк.
Таким образом, вызовы экстренной медпомощи разделены на несколько категорий:
Кроме того, заместитель министра добавила, что тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи повысили от 112 гривен до 163 гривен А в целом с 1 июля до конца года дополнительно на экстренную медпомощь выделено почти 2 млрд гривен.
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21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
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15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
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Комментарии к статье «В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории»
Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк заявила, что в Украине вводятся четыре категории срочности вызовов и, соответственно, алгоритмов реагирования на них. Такое решение было принято для оптимизации оказания экстренной медицинской помощи.