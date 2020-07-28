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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
28 июля 2020 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк заявила, что в Украине вводятся четыре категории срочности вызовов и, соответственно, алгоритмов реагирования на них. Такое решение было принято для оптимизации оказания экстренной медицинской помощи.

Об этом Ирина Садовяк заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, в настоящее время уже отработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медпомощи по определенным категориям вызовов.

"На этапе реформирования отрасли мы отметили, что две трети пациентов не получают вовремя оказания помощи бригадой ("скорой", - ред.). Из общего количества вызовов, а это 6,8 млн, 4,7 (млн, - ред.) являются несвоевременными", - сказала Садовяк.

Таким образом, вызовы экстренной медпомощи разделены на несколько категорий:

  • Категория 1 - это критическое состояние больного, которое требует немедленного реагирования, вмешательства или реанимационных мер. Для этой категории вызова время до первого контакта с больным должна составлять менее 10 минут.
  • Категория 2 - экстренный вызов, к которому относятся потенциально серьезные состояния. Они могут потребовать быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки. Время до первого контакта должно составлять до 20 минут.
  • Категория 3 - не экстренные состояния, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, например, обострения хронических заболеваний. Эти вызовы будут направлены на первичное звено, а при возможности на вызов поедет бригада, которая не задействована на вызовах для предыдущих категорий
  • Категория 4 - непрофильные вызовы. Реагирование происходит без выезда бригады экстренной медпомощи, и пациент может получить консультацию по телефону, либо будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

Кроме того, заместитель министра добавила, что тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи повысили от 112 гривен до 163 гривен А в целом с 1 июля до конца года дополнительно на экстренную медпомощь выделено почти 2 млрд гривен.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории»

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк заявила, что в Украине вводятся четыре категории срочности вызовов и, соответственно, алгоритмов реагирования на них. Такое решение было принято для оптимизации оказания экстренной медицинской помощи.

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