Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

|28 июля 2020
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Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, начали новый формат, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа Украины.
"Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс создали "Люблинский треугольник" как формат. Новый трехсторонний формат основывается на традициях и исторических связях трех стран, уходящие в глубину многих столетий. Он является важным механизмом укрепления Центральной Европы и содействие европейской и евроатлантической интеграции Украины", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что соответствующую совместную декларацию министры приняли 28 июня в Люблине, Польша.
"Люблинский треугольник" подчеркивает важную роль, которую Украина, Польша и Литва играют в Центральной Европе и мире. Наше единство способна не только укрепить наши страны, но и эффективно противодействовать общим угрозам, гарантировать безопасность и процветание нашего региона. Украина не только пытается присоединиться к имеющимся форматам взаимодействия. Украина имеет достаточно сил и авторитета, чтобы создавать новые эффективные форматы с партнерами", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины. Как в трехсторонней координации, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совете Европы и ОБСЕ.
Развитие торговли, инвестиций и инфраструктурных проектов также будет одним из важных блоков взаимодействия "Люблинского треугольника".
Украина, Польша и Литва задекларировали, что не признают незаконной оккупации Россией Крыма и ни при каких обстоятельствах не признают ее в будущем. Они призвали Россию вывести войска из временно оккупированных территорий Украины, включая отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Страны "Люблинского треугольника" поддерживают восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах и призывают к прекращению российской агрессии против нашего государства. Они также поддерживают предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО и заявляют, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО является следующим необходимым шагом в этом направлении.
"Для воплощения указанных целей, министры трех стран создают платформу политического, экономического, социального взаимодействия между Республикой Польша, Республикой Литва и Украиной - "Люблинский треугольник". Она предусматривает, в частности, регулярные встречи, включая встречи на полях многосторонних форматов и с привлечением избранных партнеров, а также консультации высокого уровня между МИДами трех стран. Главы МИДов Украины, Польши и Литвы также скоординировали дальнейшие действия и обсудили будущие встречи в формате "Люблинского треугольника", - сообщили в министерстве.
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• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
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• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
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• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
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• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
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Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, начали новый формат, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа Украины.