Количество смерчей в Украине продолжает расти

Отвечая на вопрос, является нормой большое количество смерчей в Херсонской области, которые люди в последнее время часто публикуют в социальных сетях, Кульбида отметил: "Здесь есть два аспекта".

"Первый - информационный. Сегодня распространение информационных ресурсов происходит с фантастической скоростью, раньше этого не было и не могло быть. Поэтому, количество таких явлений, которые фиксируют люди, распространяют в социальных сетях, распространяют другими средствами, конечно, она выросла катастрофически. Это не значит, что этого не было раньше, просто об этом никто не знал, а если и знал, то увидел, но никуда передать не мог. Второй аспект заключается в том, что смерчи связаны с температурным режимом. На фоне высоких температур, их количество растет, и мы делаем вывод, что количество смерчей за последние 10-15 лет действительно в Украине выросло, продолжает расти, потому что растет температура воздуха", - отметил он.

Директор Укргидрометцентра отметил, что у нас не могут возникнуть смерчи 5 категории, как торнадо в США.

"У нас они максиму 3 категории, а так в основном 1-2 категории, как правило значительных убытков не наносят. Бояться масштабных проявлений смерчей в Украине не стоит, у нас не тот климат", - добавил Кульбида.