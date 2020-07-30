|30 июля 2020
|Просмотров: 54
|
Минобразования ввело ряд новых правил для вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на брифинге.
1) С 1 августа абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования. При этом каждый поступающий может подать пять заявлений на бюджет и неограниченное количество заявлений на контракт, информировал чиновник, сообщает .
"Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется 1 августа. 1 августа в 10:00 утра будет открыта возможность регистрации электронных кабинетов", - отметил Витренко.
2) Также в этом году с 1 по 12 августа абитуриенты смогут сдать вступительные экзамены вместо ВНО и творческие конкурсы на определенные специальности при поступлении на бюджет.
3) Также введены квоты для поступающих из АР Крым и Севастополя и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, анонсировал замминистра.
"В образовательном центре ("Крым-Украина" или "Донбасс-Украина") поступающие из временно оккупированных территорий могут подать до 5 заявлений и участвовать в конкурсе на места государственного заказа в рамках специальной квоты для приема поступающих из временно оккупированных территорий на основе полного общего среднего образования", - подчеркнул он.
4) Абитуриентам-льготникам разрешили подать электронные заявления на поступления при наличии хотя бы одного сертификата ВНО 2017-2020 годов.
"Для этого им нужно перед подачей заявлений обратиться в одно из заведений высшего или профессионального образования с подтверждающими документами для внесения их в Реестр лиц со специальными условиями", - заявил Витренко.
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
• Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества
• Реабилитация после инсультов
• Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами
• В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу
• Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА
• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
— 30 июля 2020 —
В то время, как до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам, одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые уже получали 500 гривен надбавки к пенсии, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно.
— 30 июля 2020 —
Житель Тернопольской области, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает УНН со ссылкой на Facebook Тернопольской ОГА.
— 30 июля 2020 —
Министерство здравоохранения инициирует проведение заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— 30 июля 2020 —
Из-за роста температуры воздуха в Украине растет и количество смерчей. Об этом в интервью УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
Приветствую, гость! Вход
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
• Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества
• Реабилитация после инсультов
• Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами
• В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу
• Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА
• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов»
Минобразования ввело ряд новых правил для вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на брифинге.