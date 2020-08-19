Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

Сборная Украины готовится к первым официальным матчам спустя почти год без международных встреч. В начале сентября стартует Лига наций, в которой наша сборная сыграет с командами Германии, Испании и Швейцарии. Стало известно, на каком стадионе испанцы примут подопечных Андрея Шевченко, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Так, подопечные Луиса Энрике сыграют домашний матч против команды Украины в группе А4 Лиги наций в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано. Встреча состоится 6 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отмечается, что на стадионе установлено современное освещение и внедрена система видеопомощи рефери (VAR). Этот стадион является тренировочной базой "Реала".

Добавим, что выездной матч против Германии подопечные Шевченко сыграют в Лейпциге на Ред Булл Арене. Поединок между немцами и украинцами состоится 14 ноября 2020 года.

А поединок Швейцария - Украина пройдет на Свисспорарене, домашнем стадионе Люцерна. Дата проведения игры - 17 ноября.