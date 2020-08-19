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Бездумная исполнительность

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
19 августа 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине меняют требования к ношению средств индивидуальной защиты для педагогического состава. Об этом на брифинге сказал замглавы Минздрава - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы меняем требования к ношению средств индивидуальной защиты именно педагогического состава - по предложению педагогов, на уроках мы им будем позволять носить не маску на лице, а защитный прозрачный щиток, который выполняет те же функции, но позволяет проводить образовательный процесс, используя и передавая все эмоции, которые может передавать педагог", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, сегодня дополнительно была отмечена необходимость выполнения письма Министерства здравоохранения по медицинским осмотрам перед учебным годом.

"Медосмотры перед учебным годом проводятся для детей 1-го класса, для всех остальных детей медосмотры проводятся раз в год. Мы неоднократно коммуницировали руководителям образовательных учреждений, департаментов образования ОГА. Эта просьба от врачей, это требования нормативно-правовых актов - не делать скопления детей даже в период, характерный для эпидсезона, скопления детей накануне или в конце учебного года... Ребенок должен пройти медицинский осмотр один раз в год, этот медицинских осмотр проводится плюс-минус две недели до его дня рождения. Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей", - заявил санврач.

Он подчеркнул, что для 1-классников нужно рассматривать и взвешенно подходить к процессу, чтобы не происходило скоплений людей.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам»

В Украине меняют требования к ношению средств индивидуальной защиты для педагогического состава. Об этом на брифинге сказал замглавы Минздрава - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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