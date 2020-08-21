"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. А для поездов, следовавших из Черновцов, изменен маршрут следования.

С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров. Из указанных станций будут продаваться проездные документы на следующие поезда: №702 / 701 Львов - Черновцы, №136 /135 Черновцы - Одесса, №7 / 8 Киев - Черновцы, №117 / 118 Киев - Черновцы, №98 / 97 Ковель - Киев, №46 / 45 Ужгород - Лисичанск, №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка, №122 / 121 Николаев - Ровно, №232 / 231 Геническ - Ивано Франковск.

Также из-за эпидограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:№8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев), №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев), №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса), №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

При этом пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.