 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
21 августа 2020 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, ведь правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной.

"Пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами", - добавили в ГПСУ.

Также сообщается, что за семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

"Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам", - уточнили в ГПСУ.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 августа 2020

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Внешние жесткие диски: критерии подбора

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

«Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы

16 августа 2020

Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП

Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили

Кресло в детскую: почему стоит купить и какое можно подобрать

Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина

Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине

Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи

13 августа 2020

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Современные методы реставрации зубов

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

Президент УАФ заразился коронавирусом

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

10 августа 2020

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

Также в разделе

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

— 21 августа 2020 —

В июле 2020 году 72% украинцев старше 16 лет указали, что если бы у них была возможность выбрать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину. Этот показатель не изменился по сравнению с 2019 годом, однако выше, чем в прошлые годы (65% - в 2018 году, 68% - в 2014 году).

Читать далее ⇒

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

— 21 августа 2020 —

"Укрзализныця" из-за ухудшения эпидемической ситуации закрыла продажу билетов по четырем станциях, - сообщает пресс-служба УЗ.

Читать далее ⇒

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

— 19 августа 2020 —

Вслед за продолжением работ по установке флагштока для наибольшего главного флага страны в Киеве, стало известно, что в столице Малайзии, Куала-Лумпур, в честь Дня Независимости Украины и Дня Государственного флага желто-синими цветами подсветят самую высокую телебашню страны. Об этом сообщает Посольство Украины в Малайзии в Facebook.

Читать далее ⇒

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

— 19 августа 2020 —

В Украине меняют требования к ношению средств индивидуальной защиты для педагогического состава. Об этом на брифинге сказал замглавы Минздрава - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок»

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, ведь правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

«Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 августа 2020

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Внешние жесткие диски: критерии подбора

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

«Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы

16 августа 2020

Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП

Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили

Кресло в детскую: почему стоит купить и какое можно подобрать

Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина

Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине

Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи

13 августа 2020

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Современные методы реставрации зубов

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

Президент УАФ заразился коронавирусом

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

10 августа 2020

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top