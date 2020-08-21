Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

|21 августа 2020
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В июле 2020 году 72% украинцев старше 16 лет указали, что если бы у них была возможность выбрать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину. Этот показатель не изменился по сравнению с 2019 годом, однако выше, чем в прошлые годы (65% - в 2018 году, 68% - в 2014 году).
По данным опроса, в странах Европейского союза в целом хотели бы родиться 5% украинцев, а в США или Канаде - 2%. Россию как страну рождения выбрали бы всего 2%. Каждый седьмой респондент (14%) не смог определиться.
Опрос компании Info Sapiens проводился среди 1000 человек возрастом от 16 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,2%. Омнибус проводится ежемесячно, полевой этап этой волны проводился 14-31 июля 2020 года.
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• Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
• "Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"
19 августа 2020
• в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
18 августа 2020
• МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы
• В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс
• Внешние жесткие диски: критерии подбора
• В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон
• Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать
• Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят
• «Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы
16 августа 2020
• Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП
• Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили
• Кресло в детскую: почему стоит купить и какое можно подобрать
• Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина
• Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине
• Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики
• За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи
13 августа 2020
• На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет
• Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия
• Современные методы реставрации зубов
• В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов
• Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста
• Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран
• Президент УАФ заразился коронавирусом
• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
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Комментарии к статье «Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения»
В июле 2020 году 72% украинцев старше 16 лет указали, что если бы у них была возможность выбрать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину. Этот показатель не изменился по сравнению с 2019 годом, однако выше, чем в прошлые годы (65% - в 2018 году, 68% - в 2014 году).