Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

После того, как Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы, Словения внесла Украину в "красный список". С 21 августа лица, прибывающие из Украины, должны пройти обязательную самоизоляцию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие обновления опубликованы на сайте словенского правительства.

Согласно нововведениям, с 06:00 21 августа на 14-дневную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.

В "красном списке" Словении - 74 государства. Кроме Украины, в нем фигурируют Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие. В "зеленом списке" Словении 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

Словения - одно из четырех десятков государств, открытых для въезда украинцев.