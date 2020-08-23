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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
23 августа 2020 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине около 50 тысяч врачей - это люди пенсионного возраста. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о среднем возрасте врачей, то у нас сегодня в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста. То есть, это люди, которые уже находятся на пенсии", - сказал Степанов.

По его словам, в медицинской сфере в Украине, вопрос кадров стоит очень остро.

"Что касается сельской местности, то по тем данным которые у нас есть, там не хватает около 8 тыс. врачей, если брать все сельские амбулатории или просто сельскую местность, около 8 тыс. врачей не хватает", - сообщил министр.

Как сообщал УНН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень зарплат медиков является недостаточным, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.
По материалам: УНН

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В Украине около 50 тысяч врачей - это люди пенсионного возраста. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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