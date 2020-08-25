В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

Коронавирусная болезнь COVID-19 при тяжелом состоянии у пациента может длиться несколько месяцев, в отличии от того же гриппа. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

“Одной из особенностей заболевания, а его часто сравнивают с гриппом... Категорически не согласна! Ничего общего с гриппом нету, совершенно. Одна из особенностей такая, что эта болезнь долгая, она достаточно длинная. Грипп 5 дней-неделя, и мы уже понимаем, выздоравливает человек, или осложняется. Здесь люди болеют минимум недели две, а то и три, а если тяжелое состояние — два-три месяца”, — сказала Голуюовская.

Она отметила, что такие пациенты лежат на больничных койках, и “в том числе из-за этого их и не хватает”.