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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
25 августа 2020 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Коронавирусная болезнь COVID-19 при тяжелом состоянии у пациента может длиться несколько месяцев, в отличии от того же гриппа. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

“Одной из особенностей заболевания, а его часто сравнивают с гриппом... Категорически не согласна! Ничего общего с гриппом нету, совершенно. Одна из особенностей такая, что эта болезнь долгая, она достаточно длинная. Грипп 5 дней-неделя, и мы уже понимаем, выздоравливает человек, или осложняется. Здесь люди болеют минимум недели две, а то и три, а если тяжелое состояние — два-три месяца”, — сказала Голуюовская.

Она отметила, что такие пациенты лежат на больничных койках, и “в том числе из-за этого их и не хватает”.
По материалам: УНН

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Коронавирусная болезнь COVID-19 при тяжелом состоянии у пациента может длиться несколько месяцев, в отличии от того же гриппа. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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