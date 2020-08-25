 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
25 августа 2020 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана. Об этом сообщает заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов: 

  • №10/9 Мариуполь - Киев;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №38/37 Киев - Запорожье;
  • №49/50 Киев - Трускавец;
  • №63/64 Харьков - Киев;
  • №79/80 Днепр - Киев;
  • №92/91 Львов - Киев;
  • №102/101 Киев - Херсон;
  • №106/105 Одесса - Киев;
  • №136/135 Киев - Покровск.

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

"Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. Такими камерами обеспечена уже треть вагонов скоростных поездов.
По материалам: 112.UA

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Надежный поиск поставщиков в Китае

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Внешние жесткие диски: критерии подбора

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Также в разделе

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

— 25 августа 2020 —

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине карантин, введенный из-за распространения коронавируса, предлагается продлить до ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента по итогам совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.

Читать далее ⇒

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

— 25 августа 2020 —

Коронавирусная болезнь COVID-19 при тяжелом состоянии у пациента может длиться несколько месяцев, в отличии от того же гриппа. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Читать далее ⇒

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

— 23 августа 2020 —

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса дети в возрасте от 12 лет и старше должны носить маски в тех же условиях, что и взрослые.

Читать далее ⇒

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

— 23 августа 2020 —

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев коронавирусной болезни. Всего на континенте более 3,3 миллиона человек заболели коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана»

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана. Об этом сообщает заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Надежный поиск поставщиков в Китае

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Внешние жесткие диски: критерии подбора

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top