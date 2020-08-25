В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

— 23 августа 2020 —

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса дети в возрасте от 12 лет и старше должны носить маски в тех же условиях, что и взрослые.

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