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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19
26 августа 2020 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, пишет УНН со ссылкой также на статистику новых случаев заболевания Национального комитета здравохранения Китая.

За все время распространения вируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 — в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке “Синьфади”. В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,13% заболевших.

Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 84,9 тыс., за последние семь дней выявлено 108 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 6,7% в сутки). В стране не было летальных исходов с 15 апреля (кроме случаев, добавленных один раз в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,45% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В местных медицинских учреждениях находятся 347 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 54), только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19»

Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, пишет УНН со ссылкой также на статистику новых случаев заболевания Национального комитета здравохранения Китая.

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