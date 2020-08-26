В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19

|26 августа 2020
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Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, пишет УНН со ссылкой также на статистику новых случаев заболевания Национального комитета здравохранения Китая.
За все время распространения вируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 — в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке “Синьфади”. В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места.
Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,13% заболевших.
Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 84,9 тыс., за последние семь дней выявлено 108 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 6,7% в сутки). В стране не было летальных исходов с 15 апреля (кроме случаев, добавленных один раз в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,45% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В местных медицинских учреждениях находятся 347 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 54), только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.
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25 августа 2020
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23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
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21 августа 2020
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• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
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19 августа 2020
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• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
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Комментарии к статье «В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19»
Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, пишет УНН со ссылкой также на статистику новых случаев заболевания Национального комитета здравохранения Китая.