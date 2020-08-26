Ученые Института Роберта Коха рассказали, где чаще всего люди инфицируются коронавирусом

В большинстве случаев коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование Института имени Роберта Коха.

Кроме того, отмечается, что Covid-19 активно распространяется по воздуху не только по причине кашля или насморка, но и просто вследствие дыхания - так называемым аэрозольным путем.

Специалисты пришли к выводу, что вероятность заразиться вирусом, касаясь поверхности, на которой он находится (к примеру, в супермаркете), существенно ниже.

По данным Института, инфекция преимущественно распространяется в закрытых помещениях, в которых трудно обеспечить социальную дистанцию. При этом чаще всего заражаются коронавирусом в собственных семьях - больной член семьи в среднем инфицирует 3,2 человека.

Вторым очагом вспышки коронавируса являются дома для пожилых людей - один носитель вируса в среднем заражает 19 человек. В общежитиях для беженцев - один зараженный коронавирусом в среднем передает инфекцию 21 человеку.

Гораздо реже люди инфицируются на свежем воздухе. Невысокой является и вероятность заразиться в ресторанах, гостиницах и офисах.

А что касается общественного транспорта, к примеру, поездов, то определить уровень риска практически невозможно, ведь вычислить пассажира, который стал первоначальным источником заражения, и отследить его контакты крайне сложно, указывают специалисты.

Еще одним фактором является неосмотрительное поведение граждан. Особенно это касается молодых людей, у которых нередко фиксируют легкое течение болезни, ведь они часто считают себя менее склонными к риску и не осознают, что могут заразить других.

Также отмечается, что приоритетным способом борьбы с распространением коронавируса, как и ранее, должны оставаться меры предосторожности, в частности социальное дистанцирование и ношение защитных масок.