МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе

Министерство здравоохранения Украины рекомендует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге.

"Мы советуем обеспечить проведение занятий по некоторым предметам на свежем воздухе. Какие именно предметы должны определить сами учителя: где есть такая возможность и, наверное, в зависимости от учебного плана. И если позволяет погода", - сказал Степанов.

По его словам, проветривание аудиторий нужно делать не менее 10 минут после каждого занятия.

Также он отметил, процесс питания в школах должен быть организован с дистанцией 1,5 м между столами, никакого "шведского стола", рекомендуется составить график для посещения детьми школьной столовой.