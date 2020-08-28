|28 августа 2020
|Просмотров: 25
|
Министерство здравоохранения Украины рекомендует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге.
"Мы советуем обеспечить проведение занятий по некоторым предметам на свежем воздухе. Какие именно предметы должны определить сами учителя: где есть такая возможность и, наверное, в зависимости от учебного плана. И если позволяет погода", - сказал Степанов.
По его словам, проветривание аудиторий нужно делать не менее 10 минут после каждого занятия.
Также он отметил, процесс питания в школах должен быть организован с дистанцией 1,5 м между столами, никакого "шведского стола", рекомендуется составить график для посещения детьми школьной столовой.
28 августа 2020
• НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн
• Тунис закрыл границы для украинцев
• МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе
• Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"
• В Украине с сентября будет курсировать новый поезд
26 августа 2020
• Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев
• Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября
• Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии
• Ученые Института Роберта Коха рассказали, где чаще всего люди инфицируются коронавирусом
• Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
• В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
• Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября
• Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь
• В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
• В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах
• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
• Современные напольные покрытия: обзор
• ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
• Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения
• Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы
• Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
— 28 августа 2020 —
Правительство Туниса внесло Украину в список стран "красной" зоны из-за эпидемиологической ситуации в стране. В связи с этим украинские туристы не могут посещать эту страну.
— 28 августа 2020 —
В октябре на портале и приложении "Дія" появятся 10 новых услуг. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер-министр Украины - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.
— 28 августа 2020 —
Укрзализныця назначила с 10 сентября новый поезд Харьков - Трускавец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
— 26 августа 2020 —
Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.
Приветствую, гость! Вход
28 августа 2020
• НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн
• Тунис закрыл границы для украинцев
• МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе
• Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"
• В Украине с сентября будет курсировать новый поезд
26 августа 2020
• Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев
• Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября
• Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии
• Ученые Института Роберта Коха рассказали, где чаще всего люди инфицируются коронавирусом
• Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
• В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
• Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября
• Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь
• В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
• В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах
• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
• Современные напольные покрытия: обзор
• ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
• Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения
• Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы
• Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе»
Министерство здравоохранения Украины рекомендует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге.