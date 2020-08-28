 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе
28 августа 2020 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство здравоохранения Украины рекомендует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге.

"Мы советуем обеспечить проведение занятий по некоторым предметам на свежем воздухе. Какие именно предметы должны определить сами учителя: где есть такая возможность и, наверное, в зависимости от учебного плана. И если позволяет погода", - сказал Степанов.

По его словам, проветривание аудиторий нужно делать не менее 10 минут после каждого занятия.

Также он отметил, процесс питания в школах должен быть организован с дистанцией 1,5 м между столами, никакого "шведского стола", рекомендуется составить график для посещения детьми школьной столовой.
По материалам: Остров

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 августа 2020

НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн

Тунис закрыл границы для украинцев

МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе

Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"

В Украине с сентября будет курсировать новый поезд

26 августа 2020

Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября

Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии

Ученые Института Роберта Коха рассказали, где чаще всего люди инфицируются коронавирусом

Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов

В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Также в разделе

Тунис закрыл границы для украинцев

— 28 августа 2020 —

Правительство Туниса внесло Украину в список стран "красной" зоны из-за эпидемиологической ситуации в стране. В связи с этим украинские туристы не могут посещать эту страну.

Читать далее ⇒

Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"

— 28 августа 2020 —

В октябре на портале и приложении "Дія" появятся 10 новых услуг. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер-министр Украины - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читать далее ⇒

В Украине с сентября будет курсировать новый поезд

— 28 августа 2020 —

Укрзализныця назначила с 10 сентября новый поезд Харьков - Трускавец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Читать далее ⇒

Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев

— 26 августа 2020 —

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе»

Министерство здравоохранения Украины рекомендует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 августа 2020

НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн

Тунис закрыл границы для украинцев

МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе

Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"

В Украине с сентября будет курсировать новый поезд

26 августа 2020

Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября

Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии

Ученые Института Роберта Коха рассказали, где чаще всего люди инфицируются коронавирусом

Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов

В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top