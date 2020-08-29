С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься

|29 августа 2020
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С началом нового учебного года, когда дети пойдут в школу, а студенты в университеты, в разы увеличится количество контактов. Поэтому должны готовиться к еще большей вспышке “ковида”, который, ко всему, будет сопровождать еще и грипп. Об этом в комментарии УНН рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор медицинских наук НМАПО им. П. Л. Шупика Александр Дуда.
"Когда я уходил в отпуск, у меня отпуск 56 суток, была тогда информация, что днем в Украине болели 1000 человек, а сейчас уже за сутки болеют "ковид" 2500. Это впечатляет. И это говорит о том, что волна идет. И наиболее опасно, что сейчас жаркое время, а количество больных увеличивается почти в 2,5 раза. А когда будет холодное время? Там же будет еще грипп и другие респираторные инфекции. Я вообще не представляю, что будет дальше...
Дети пойдут в школу, а дети первые, кто распространяет инфекцию", - говорит врач. И поэтому, прежде всего, рекомендует закрывать классы на карантин, если хотя бы один ребенок заболеет.
"При таких условиях, остальные должны оставаться дома - это я абсолютно согласен", - сказал Дуда.
Что касается "ковида", то тоже поможет тестирование. Речь не о детях, а в первую очередь о взрослых - учителях, воспитателях. Хотя, на эти цели, отмечает специалист, государство средств так и не нашло.
"Тесты можно и нужно делать, это все правильно. Но денег нет", - констатирует он и добавляет, что в таком случае, целесообразно было бы выделить группы риска и протестировать по крайней мере их.
"Например, если поднялась температура, или человек вернулся из красной зоны", - пояснил врач. В идеальном варианте, тестировать на "ковид" надо все регионы и с максимальным охватом.
ИФА-скрининг позволил бы определить не только, что человек иммунный и уже переболела, но и выявить больше больных, которые могут быть вирусованные, но бессимптомные.
Напомним, что украинцы просят правительство выделить средства на ИФА-тестирование учителей (на COVID-19).
Но в Министерстве образования и науки Украины еще в июле заявили, что инициировать ковид-тестирования для учителей не будут. Хотя, ИФА-тесты учителя уже проходили во Львове накануне проведения ВНО. Тогда это помогло выявить 32 человека с антителами IgM (активная стадия заболевания). А воспитатели перед возвращением к работе проходили такой скрининг в Ровно, например. И тоже тогда обнаружили больных.
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• С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься
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• НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн
• Тунис закрыл границы для украинцев
• МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе
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• В Украине с сентября будет курсировать новый поезд
26 августа 2020
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• Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября
• Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии
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• Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
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• В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
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• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
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Комментарии к статье «С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься»
С началом нового учебного года, когда дети пойдут в школу, а студенты в университеты, в разы увеличится количество контактов. Поэтому должны готовиться к еще большей вспышке “ковида”, который, ко всему, будет сопровождать еще и грипп. Об этом в комментарии УНН рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор медицинских наук НМАПО им. П. Л. Шупика Александр Дуда.