Большинство служб такси в Украине работают нелегально

Генеральный директор Директората автомобильного и городского электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян заявил, что большинство служб такси в стране работают нелегально. Он отметил, что они не платят налоги.

Об этом Гамлет Погосян сказал в эфире телеканала "ДОМ".

По его словам, 95% рынка такси находится в тени. В области занятых почти 220 тысяч водителей.

"На сегодня они (Uber, Uklon и Bolt - ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сказал Погосян.

Он также добавил, что служба такси будет реформирована, чтобы детенизировать сферы перевозок.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины готовит новый законопроект, который будет регламентировать работу таксистов.