Минздрав рекомендует школьникам проходить медосмотр независимо от даты начала учебного года

Для предупреждения инфицирования COVID-19 Минздрав рекомендует ученикам проходить обязательный медицинский профилактический осмотр независимо от даты начала учебного года. Об этом заявил заместитель vинистра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, - сообщает Правительственный портал.

"Для предупреждения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2, Минздрав рекомендует проходить обязательный медицинский профилактический осмотр ближе к дате дня рождения ученика", - сказал Ляшко.

Согласно письму-разъяснению, которое МЗ направило МОН, перед вступлением в учреждение среднего общего образования учащиеся должны пройти комплексный медицинский осмотр. Однако ученики 2-11 классов могут проходить обязательный медицинский профилактический осмотр раз в год в удобное время и независимо от даты начала учебного года.

После прохождения медосмотра учреждение здравоохранения выдает для передачи медработнику учреждения среднего общего образования форму № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра" и форму № 063/о.

Справка о прививках, указанных в форме № 063/о, дает медицинским работникам учебного заведения информацию о наличии или отсутствии прививок у конкретного ребенка, - говорится в сообщении.