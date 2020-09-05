|5 сентября 2020
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Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) поделился рекомендациями по выбору и ношению немедицинских (тканевых) масок во время пандемии коронавирусной инфекции. Советы для учеников и родителей опубликовали в пресс-службе ЦОЗ.
Как отмечается, для уменьшения риска заражения коронавирусом подходящим сочетанием тканей и количества слоев, согласно рекомендациям ВОЗ, будет такое:
"Маски, изготовленные из пористых тканей, в частности марли, имеют крайне низкую фильтровальную эффективность - не более 3%, даже при большом количестве слоев. Поэтому использовать их нерационально", - отмечают в ЦОЗ.
При выборе тканевой маски стоит обратить внимание на такие параметры:
Стирать маску нужно как минимум после одного дня использования при температуре не менее 60 градусов в течение 60 минут.
"Ребенку в течение учебного дня необходимо как минимум две маски для замены в случае загрязнения. Лучше, чтобы ребенок самостоятельно выбирал себе маску, или же сделайте ее вместе - это повысит готовность ее носить", - говорят в Центре общественного здоровья.
Также в ЦОЗ советуют четко и понятно объяснить ребенку, как правильно надевать, носить и снимать маску, лучше всего - личным примером.
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Комментарии к статье «В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам»
Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) поделился рекомендациями по выбору и ношению немедицинских (тканевых) масок во время пандемии коронавирусной инфекции. Советы для учеников и родителей опубликовали в пресс-службе ЦОЗ.