В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам

Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) поделился рекомендациями по выбору и ношению немедицинских (тканевых) масок во время пандемии коронавирусной инфекции. Советы для учеников и родителей опубликовали в пресс-службе ЦОЗ.

Как отмечается, для уменьшения риска заражения коронавирусом подходящим сочетанием тканей и количества слоев, согласно рекомендациям ВОЗ, будет такое:

внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);

средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок);

внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).

"Маски, изготовленные из пористых тканей, в частности марли, имеют крайне низкую фильтровальную эффективность - не более 3%, даже при большом количестве слоев. Поэтому использовать их нерационально", - отмечают в ЦОЗ.

При выборе тканевой маски стоит обратить внимание на такие параметры:

Размер. Нужно выбирать индивидуально, особенно для детей (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать);

Фиксацию. Ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не передавливать голову (ремешки) или уши (петли);

Цвет. Светлый, чтобы можно было определить степень ее загрязнения и своевременно заменить;

Декоративная отделка. Не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут мешать дыханию;

Материалы. Должны быть устойчивы к воздействию температур во время стирки.

Стирать маску нужно как минимум после одного дня использования при температуре не менее 60 градусов в течение 60 минут.

"Ребенку в течение учебного дня необходимо как минимум две маски для замены в случае загрязнения. Лучше, чтобы ребенок самостоятельно выбирал себе маску, или же сделайте ее вместе - это повысит готовность ее носить", - говорят в Центре общественного здоровья.

Также в ЦОЗ советуют четко и понятно объяснить ребенку, как правильно надевать, носить и снимать маску, лучше всего - личным примером.