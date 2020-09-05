 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить
5 сентября 2020 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В августе Кабинет министров поддержал законопроект, согласно которому бумажные паспорта постепенно выведут из обращения, заменив их пластиковой карточкой. Голосование в Верховной раде законопроект пока не прошел, и в паспортных столах по-прежнему вклеивают в привычные паспорта новые фотографии. Когда, и, главное, кого заставят в первую очередь поменять паспорта в виде книжечки на новые, сколько это будет стоить, рассказало издание "Сегодня".

Зачем мне менять старый паспорт на новый

Сейчас украинцы, которым исполнилось 14 лет, получают новые паспорта в виде пластиковой карты. В то же время, миллионы украинцев продолжают пользоваться паспортами старого образца. В Кабмине хотят унифицировать документы и создать единые реестры. Пока пластиковых паспортов выдано всего 3 млн, хотя, начиная с ноября 2018 года любой гражданин Украины по желанию может заменить паспорт-книжечку на ID-карту.

Обязательно ли будет менять паспорт

Сейчас у всех, кто старше 14-лет, имеет право выбора, менять ему документ или нет. Но проект нового закона предусматривает полное выведение паспортов-книжечек из обихода и их замену на современный формат.

В частности, в документе прописаны такие сроки действия паспорта-книжечки:

  • для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;
  • для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, — фотография при оформлении паспорта;
  • для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотография при оформлении паспорта.

То есть менять паспорт все равно придется, но только после достижения определенного возраста. Когда украинцу нужно будет вклеить очередное фото в паспорт, документ просто заменят на пластиковую карту. Но если человек уже успел вклеить фото, когда ему исполнилось 25 или 45 лет, то никто паспорт менять не заставит.

Кроме того, если паспорт потерялся или испортился, то новый выдадут только в виде пластиковой карты.

Сколько будет стоить замена паспорта

Сейчас процедура замены паспорта – не бесплатная. Бесплатно ID-карты получают только 14-летние украинцы. Рассчитать стоимость можно на сайте Государственной миграционной службы, заполнив небольшую анкету.

Нужно только выбрать свое место жительства, срок, за который вы хотите оформить документ, ввести ФИО и идентификационный код. Так, стоимость оформления ID-карты за 20 дней сейчас составляет 345 грн. Из них 126 грн — это стоимость административных услуг, а 219 грн — стоимость бланка. Если вы хотите оформить документ побыстрее, и заплатить придется больше — 471 грн.

В случае оформления ID-карты вместо утерянного или испорченного паспорта придется дополнительно уплатить 34 грн госпошлины.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 сентября 2020

В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"

Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется

Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить

ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%

Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы

В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам

Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь

4 сентября 2020

Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.

Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира

Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом

Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций

2 сентября 2020

В Минздраве рассказали, кому в Украине бесплатно делают ПЦР-тесты на коронавирус

Разные форматы и жесткие правила: как студенты будут учиться в условиях карантина

За разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации: утвержден порядок

Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"

Монеты в 25 копеек и часть банкнот выведут из обращения с октября

1 сентября 2020

За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже

В армии Украины появились новые эмблемы и знаки

Кухни в Киеве от «МебельТорг» – товар высшего качества

В школах, в которых будут размещены избирательные участки, во время выборов будут каникулы

29 августа 2020

Минздрав рекомендует школьникам проходить медосмотр независимо от даты начала учебного года

Большинство служб такси в Украине работают нелегально

С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься

28 августа 2020

НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн

Тунис закрыл границы для украинцев

МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе

Обкладинки на паспорт від Gisolo - неймовірна краса

Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"

В Украине с сентября будет курсировать новый поезд

26 августа 2020

Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев

Также в разделе

В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам

— 5 сентября 2020 —

Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) поделился рекомендациями по выбору и ношению немедицинских (тканевых) масок во время пандемии коронавирусной инфекции. Советы для учеников и родителей опубликовали в пресс-службе ЦОЗ.

Читать далее ⇒

Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь

— 5 сентября 2020 —

Разбавлять алкогольные напитки газированной водой - это признак дурного тона. Каждый спиртной напиток по-своему уникален, и не требует никаких дополнений перед употреблением. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт алкогольного рынка Игорь Товкач.

Читать далее ⇒

Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.

— 4 сентября 2020 —

Мороженое – это любимое лакомство и взрослых, и детей. Этот десерт всегда напоминает о детстве, дарит хорошее настроение и даже создает чувство насыщения. При этом мороженое является полезным лакомством, конечно, в небольших количествах. Ведь купить мороженое – это всегда праздник для всех.

Читать далее ⇒

Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом

— 4 сентября 2020 —

На сегодняшний день все должны понимать, что Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить»

В августе Кабинет министров поддержал законопроект, согласно которому бумажные паспорта постепенно выведут из обращения, заменив их пластиковой карточкой. Голосование в Верховной раде законопроект пока не прошел, и в паспортных столах по-прежнему вклеивают в привычные паспорта новые фотографии. Когда, и, главное, кого заставят в первую очередь поменять паспорта в виде книжечки на новые, сколько это будет стоить, рассказало издание "Сегодня".

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"

Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы

Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется

ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%

НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира

Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 сентября 2020

В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"

Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется

Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить

ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%

Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы

В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам

Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь

4 сентября 2020

Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.

Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира

Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом

Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций

2 сентября 2020

В Минздраве рассказали, кому в Украине бесплатно делают ПЦР-тесты на коронавирус

Разные форматы и жесткие правила: как студенты будут учиться в условиях карантина

За разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации: утвержден порядок

Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"

Монеты в 25 копеек и часть банкнот выведут из обращения с октября

1 сентября 2020

За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже

В армии Украины появились новые эмблемы и знаки

Кухни в Киеве от «МебельТорг» – товар высшего качества

В школах, в которых будут размещены избирательные участки, во время выборов будут каникулы

29 августа 2020

Минздрав рекомендует школьникам проходить медосмотр независимо от даты начала учебного года

Большинство служб такси в Украине работают нелегально

С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься

28 августа 2020

НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн

Тунис закрыл границы для украинцев

МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе

Обкладинки на паспорт від Gisolo - неймовірна краса

Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"

В Украине с сентября будет курсировать новый поезд

26 августа 2020

Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top