Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить

В августе Кабинет министров поддержал законопроект, согласно которому бумажные паспорта постепенно выведут из обращения, заменив их пластиковой карточкой. Голосование в Верховной раде законопроект пока не прошел, и в паспортных столах по-прежнему вклеивают в привычные паспорта новые фотографии. Когда, и, главное, кого заставят в первую очередь поменять паспорта в виде книжечки на новые, сколько это будет стоить, рассказало издание " Сегодня ".

Зачем мне менять старый паспорт на новый

Сейчас украинцы, которым исполнилось 14 лет, получают новые паспорта в виде пластиковой карты. В то же время, миллионы украинцев продолжают пользоваться паспортами старого образца. В Кабмине хотят унифицировать документы и создать единые реестры. Пока пластиковых паспортов выдано всего 3 млн, хотя, начиная с ноября 2018 года любой гражданин Украины по желанию может заменить паспорт-книжечку на ID-карту.

Обязательно ли будет менять паспорт

Сейчас у всех, кто старше 14-лет, имеет право выбора, менять ему документ или нет. Но проект нового закона предусматривает полное выведение паспортов-книжечек из обихода и их замену на современный формат.

В частности, в документе прописаны такие сроки действия паспорта-книжечки:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, — фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотография при оформлении паспорта.

То есть менять паспорт все равно придется, но только после достижения определенного возраста. Когда украинцу нужно будет вклеить очередное фото в паспорт, документ просто заменят на пластиковую карту. Но если человек уже успел вклеить фото, когда ему исполнилось 25 или 45 лет, то никто паспорт менять не заставит.

Кроме того, если паспорт потерялся или испортился, то новый выдадут только в виде пластиковой карты.

Сколько будет стоить замена паспорта

Сейчас процедура замены паспорта – не бесплатная. Бесплатно ID-карты получают только 14-летние украинцы. Рассчитать стоимость можно на сайте Государственной миграционной службы, заполнив небольшую анкету.

Нужно только выбрать свое место жительства, срок, за который вы хотите оформить документ, ввести ФИО и идентификационный код. Так, стоимость оформления ID-карты за 20 дней сейчас составляет 345 грн. Из них 126 грн — это стоимость административных услуг, а 219 грн — стоимость бланка. Если вы хотите оформить документ побыстрее, и заплатить придется больше — 471 грн.

В случае оформления ID-карты вместо утерянного или испорченного паспорта придется дополнительно уплатить 34 грн госпошлины.