В Украине стартовала избирательная кампания: особенности

|6 сентября 2020
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5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.
В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов. Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии запланированы следующие этапы:
В этом году выборы будут проходить по новым Избирательным кодексом, учитывающий новую территориальную основу Украины. Во время выборов будет учтен количественный аспект - в зависимости от количества избирателей в громаде избирательный процесс будет иметь особенности:
В территориальных громадах с количеством избирателей в 10 000 депутатов сельских, поселковых, городских рад будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.
В территориальных громадах с количеством избирателей 10 000 и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ.
В бюллетенях будут указаны не только партии, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно отдать голос.
Еще одна особеность - внедрение гендерных квот: не менее 40% представителей одного пола в списке партии, то есть среди 5 кандидатов должно быть не менее 2 женщины.
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5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.