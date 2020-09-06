Президент присвоил 71-летнему активисту из Славянска орден «За заслуги»

|6 сентября 2020
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Государственным орденом «За заслуги» удостоен 71-летний активист Николай Гончар из Славянска, - говорится в сюжете телеканала «Донетчина TV».
Николай Гончар известен в городе тем, что борется за права людей с инвалидностью – требует обустраивать пандусы, подъемники и поручни у зданий и учреждений. Он хочет, чтобы Славянск стал безбарьерным городом для людей с ограниченными возможностями.
Николай Гончар является председателем общества людей с инвалидностью «Амалла», которую возглавляет с 2006 года. Активист передвигается на протезах, ноги потерял из-за травмы, но не упал духом и решил помогать таким, как он сам.
Мужчина собрал вокруг себя людей, готовых также бросить вызов своим недугам, начал организовывать спортивные соревнования и конкурсы. Активист вместе со своими единомышленниками - частые гости творческих вечеров и художественных выставок, участники конференций и семинаров по всей Украине.
К многочисленным дипломам и грамотам Николая Гончара добавилась государственная награда – орден «За заслуги». Награду Офис президента направит в Донецкую облгосадминистрацию, где состоится торжественная церемония ее вручения.
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• Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить
• ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%
• Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы
• В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам
• Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру
• Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь
4 сентября 2020
• Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.
• Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира
• Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом
• Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций
2 сентября 2020
• В Минздраве рассказали, кому в Украине бесплатно делают ПЦР-тесты на коронавирус
• Разные форматы и жесткие правила: как студенты будут учиться в условиях карантина
• За разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации: утвержден порядок
• Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"
• Монеты в 25 копеек и часть банкнот выведут из обращения с октября
1 сентября 2020
• За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже
• В армии Украины появились новые эмблемы и знаки
• Кухни в Киеве от «МебельТорг» – товар высшего качества
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Комментарии к статье «Президент присвоил 71-летнему активисту из Славянска орден «За заслуги»»
Государственным орденом «За заслуги» удостоен 71-летний активист Николай Гончар из Славянска, - говорится в сюжете телеканала «Донетчина TV».