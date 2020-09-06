Президент присвоил 71-летнему активисту из Славянска орден «За заслуги»

Николай Гончар известен в городе тем, что борется за права людей с инвалидностью – требует обустраивать пандусы, подъемники и поручни у зданий и учреждений. Он хочет, чтобы Славянск стал безбарьерным городом для людей с ограниченными возможностями.

Николай Гончар является председателем общества людей с инвалидностью «Амалла», которую возглавляет с 2006 года. Активист передвигается на протезах, ноги потерял из-за травмы, но не упал духом и решил помогать таким, как он сам.

Мужчина собрал вокруг себя людей, готовых также бросить вызов своим недугам, начал организовывать спортивные соревнования и конкурсы. Активист вместе со своими единомышленниками - частые гости творческих вечеров и художественных выставок, участники конференций и семинаров по всей Украине.

К многочисленным дипломам и грамотам Николая Гончара добавилась государственная награда – орден «За заслуги». Награду Офис президента направит в Донецкую облгосадминистрацию, где состоится торжественная церемония ее вручения.