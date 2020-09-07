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Бездумная исполнительность

The International - главное событие года в мире Dota 2

Татьяна Ковалева
6 сентября 2020 Просмотров: 29  

Dota 2 - это в определенном смысле "ребенок" Warcraft II, который уже вырос и стал не просто многопользовательской стратегией, но самой популярной киберспортивной дисциплиной, матчи по которой проводятся едва ли не ежедневно.

Конечно, самые масштабные соревнования - ежегодные, но фанаты и беттеры (а часто это одни и те же люди) следят за всеми событиями. Они делают ставки на https://dota2betz.com/ru/ и, надо сказать, немало зарабатывают на своем увлечении.

Разобраться в механике Доты не так сложно, но для того, чтобы сделать ставки, нужно вникать не столько в нюансы процесса, сколько в состав команд. А команд, участвующих в матче, две: одна из них принимает светлую сторону, воторая играет на темной. У каждого игрока - свой герой с уникальным набором умений и навыков. Геймеры постоянно совершенствуют своих героев и поднимают свой уровень умений и навыков, чтобы победить всех соперников на своем пути и достичь главной цели, а это, без сомнения, участие в The International.

Этот киберспортивный турнир можно сравнить с чемпионатом мира - если бы такие проводились по киберспортивным дисциплинам. С 2011 года, когда в Кельне прошел первый турнир, призовой фонд вырос в 34 раза: тогда команда-победитель получила один миллион долларов, а в 2019 году - тридцать четыре. И когда говорят, что киберспорт, каким он стал, зародился во время первого чемпионата по Dota 2 - это чистая правда.

Обычно The International длится около десяти дней, но для беттеров он начинается и заканчивается гораздо позже: где-то за месяц до самой важной даты в году активность полностью замирает, а возобновляется она только через месяц после окончания турнира. Так что его можно сравнить с Солнцем, которое задает скорость движения всем планетам. Стоит отметить, что все остальные события на фоне этого турнира выглядят не такими захватываюшими, хотя за ними все равно следят и они продолжают быть интересными.

Предпосылок для того, чтобы ситуация в мире киберспорта изменилась, надо сказать, нет вообще - с каждым годом The International становится только масштабнее. Это уже не просто турнир, это целый фестиваль с конкурсом косплея, разнообразными активностями и длинной историей.

Если же говорить о беттинге, то размеры ставок, которые делаются на Dota 2 на протяжении этих десяти дней, вряд ли кто-то возьмется посчитать. Так что лучшим этот кибеспортивный турнир становится для всех вообще.

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