Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус

|7 сентября 2020
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Министерство здравоохранения обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
Так, в случае выявления первых симптомов инфицирования необходимо обратиться к своему семейному врачу. Тот проконсультирует пациента по телефону, оценит его состояние и определит, есть ли необходимость в госпитализации. В случае необходимости врач может приехать к больному.
Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус.
После получения результатов тестирования, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.
В Минздраве подчеркивают, что с момента обращения к семейному врачу и до момента установления диагноза пациенту необходимо самоизолироваться.
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Министерство здравоохранения обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.