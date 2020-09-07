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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины
7 сентября 2020 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как отказалась эвакуироваться из китайского Уханя без своей собаки, рассказала об отношениях с главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком.

Украинка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как отказалась эвакуироваться из китайского Уханя без своей собаки, рассказала об отношениях с главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком.

Она отметила, что все это время глава миграционной службы помогал ей спланировать успешное возвращение в Украину. Они много общались и Соколюк, который старше за девушка на 20 лет, информационно и морально ее поддерживал.

Впервые они встретились 25 апреля, тогда они не знали, как себя вести и что говорить друг другу. Соколюк отдал ей письмо, в котором он признался о своих чувствах. В свою очередь девушка отправилась к бабушке, у которой находилась на самоизоляции.

"После прочтения (письма, - ред.) я ходила по дому сама не своя, мы созвонились, и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", - написала Анастасия.

Соколюк приезжал к ней на выходные из Киева. Анастасия в это время помогала бабушке делать ремонт на кухне. Тогда он предложил свою помощь, и они уже делали ремонт вместе.

После того как самоизоляция Анастасии подошла к концу глава миграционной службы предложил ей переехать в Киев, где у них началась совместная жизнь на карантине.

"Я не могу объяснить, что это было, звезды или стечение обстоятельств, судьба, но мы вместе и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа на обычную, она несет необыкновенную историю и множество событий, которые мы с улыбкой̆ рассказываем нашим близким", - отметила девушка.

Стоит отметить, что Максимом Соколюк до этого был женат, но в апреле он подал на развод, и с августа уже находится в статусе разведенного мужчины. Об этом он сообщил в Facebook.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины»

Украинка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как отказалась эвакуироваться из китайского Уханя без своей собаки, рассказала об отношениях с главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком.

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