Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020

|8 сентября 2020
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Артисты из 13 стран, в том числе и Украины, будут принимать участие в 18-м детском конкурсе песни "Евровидение", который в этом году пройдет дистанционно 29 ноября.
Как сообщает eurovision.tv, кроме Украины, также примут участие конкурсанты из Армении, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, России, Сербии, Испании и принимающей стороны - Польши. К ним присоединится Германия, которая участвует в соревнованиях впервые.
Шоу в этом году примет другую форму из-за пандемии COVID-19: детское Евровидение будет проходить в прямом эфире из Варшавы в студии со всеми ведущими и необходимой командой. А чтобы защитить здоровье всех артистов и обеспечить возможность проведения честного и безопасного конкурса, все конкурсные песни будут исполняться дистанционно - в студии каждой страны-участници.
Как сообщает UA: Суспільне мовлення, Украину на детском Евровидении представит Александр Балабанов с песней "Открывай".
Победителя среди 11 участников определили по результатам оценки жюри и онлайн-голосования.
Александр Балабанов (14 лет) родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В восемь с родителями переезжает в Киев, где начинает учиться эстрадному вокалу и поступает в школу искусств на музыкальное отделение. Свободно говорит на английском и изучает немецкий и турецкий. Александр - победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.
Напомним, в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Она заняла 15-е место. Представительница Польши, двенадцатилетняя Вики Габор (Viki Gabor), стала победительницей детского Евровидения-2019.
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• Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус
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Комментарии к статье «Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020»
Артисты из 13 стран, в том числе и Украины, будут принимать участие в 18-м детском конкурсе песни "Евровидение", который в этом году пройдет дистанционно 29 ноября.