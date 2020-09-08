В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу

|8 сентября 2020
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В этом году 900 миллионов учащихся (из 1,5 миллиарда в мире) начальных и средних школ по всему миру должны были вернуться в школу в период с августа по октябрь. Однако, согласно данным ЮНЕСКО, только половина из них – 433 миллиона в 155 странах – вернутся в школы на данном этапе. С учетом того, что 128 миллионов учащихся находятся в середине учебного года, в течение этого периода в общей сложности 561 миллион учащихся, или каждый третий, будут посещать занятия. Об этом пишет пресс-служба организации.
Один миллиард учащихся, или две трети мирового контингента учащихся, сталкиваются с закрытием школ или неопределенностью. Наиболее уязвимые группы населения, особенно девочки, подвергаются особому риску.
ЮНЕСКО подчеркивает, что более половины из 900 миллионов учащихся, которые начнут новый учебный год, будут продолжать обучение, как ожидается, в полностью дистанционном режиме или сочетать дистанционное обучение с занятиями в классе. Однако большинство из этих учащихся и членов их семей все еще ждут указаний относительно 2020/2021 учебного года, несмотря на то что обучение запланировано начаться через несколько недель.
Эта ситуация создает серьезные проблемы с учетом сохраняющегося неравенства, связанного с дистанционным обучением, которое, в частности, затрагивает уязвимые группы населения.
"Кризис в области образования по-прежнему носит серьезный характер", - заявила г-жа Одрэ Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО, ведущего учреждения ООН в области образования. "Несколько поколений сталкиваются с угрозой закрытия школ, которая затрагивает сотни миллионов учащихся и сохраняется на протяжении многих месяцев. Это чрезвычайная ситуация для глобального образования".
На сегодняшний день учащиеся во всем мире потеряли в среднем 60 дней школьного обучения с момента введения карантина в феврале и марте. В такой ситуации высок риск отсева учащихся, снижения качества обучения и негативных социальных и экономических последствий. В связи с этим крайне важно, чтобы органы образования быстро определили, как наилучшим образом обеспечить безопасное возвращение в школу, защищая при этом здоровье и безопасность учащихся и преподавательского состава.
ЮНЕСКО в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ВПП и Всемирным банком разработала механизм, направленный на предоставление помощи странам в назначении сроков, определении условий и процессов возобновления работы учебных заведений в тесном сотрудничестве с министерствами образования.
Сегодня в рамках Глобальной коалиции по вопросам образования ЮНЕСКО развернула кампанию #ОбучениеПродолжается, которая направлена на то, чтобы предоставить непрерывное обучение девочкам в период закрытия школ и обеспечить их безопасное возвращение после возобновления работы школ, особенно в свете многочисленных препятствий, с которыми девочки сталкиваются вне школьных учреждений, включая подростковую беременность, ранние и принудительные браки, а также насилие. В рамках партнерских отношений с Коалицией были подготовлены комплект коммуникационных материалов и руководство по возвращению девочек в школу, которые распространяются среди всех заинтересованных сторон.
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5 сентября 2020
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• За разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации: утвержден порядок
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Комментарии к статье «В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу»
В этом году 900 миллионов учащихся (из 1,5 миллиарда в мире) начальных и средних школ по всему миру должны были вернуться в школу в период с августа по октябрь. Однако, согласно данным ЮНЕСКО, только половина из них – 433 миллиона в 155 странах – вернутся в школы на данном этапе. С учетом того, что 128 миллионов учащихся находятся в середине учебного года, в течение этого периода в общей сложности 561 миллион учащихся, или каждый третий, будут посещать занятия. Об этом пишет пресс-служба организации.