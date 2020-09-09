В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

— 8 сентября 2020 —

В этом году 900 миллионов учащихся (из 1,5 миллиарда в мире) начальных и средних школ по всему миру должны были вернуться в школу в период с августа по октябрь. Однако, согласно данным ЮНЕСКО, только половина из них – 433 миллиона в 155 странах – вернутся в школы на данном этапе. С учетом того, что 128 миллионов учащихся находятся в середине учебного года, в течение этого периода в общей сложности 561 миллион учащихся, или каждый третий, будут посещать занятия. Об этом пишет пресс-служба организации.

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