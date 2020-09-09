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Бездумная исполнительность

В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
9 сентября 2020 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Самой востребованной специальностью в этом году среди поступающих стала "Филология". Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Так, в топ-10 специальностей по количеству заявлений, поданных на бюджет дневной формы получения образования, входит:

  1. "Филология" - 37 235,
  2. "Право" - 28 647,
  3. "Среднее образование" - 27 948,
  4. "Компьютерные науки" - 24 877,
  5. "Менеджмент" - 23 515,
  6. "Инженерия программного обеспечения" - 16 716,
  7. "Журналистика" - 14 891,
  8. "Экономика" - 14 810,
  9. "Медицина" - 13 298,
  10. "Психология" - 11 402.

Напомним, по предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% - почти 50 тысяч - поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов»

Самой востребованной специальностью в этом году среди поступающих стала "Филология". Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

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