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Бездумная исполнительность

Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина
14 сентября 2020 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров Украины утвердил порядок соблюдения карантинных мероприятий во время проведения местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Все лица, которые будут заходить в помещение для голосования, должны будут сообщить о наличии или отсутствии симптомов респираторных заболеваний. Кроме того, всем лицам будут проводить температурный скрининг. 

На входе в избирательную комиссию или помещение для голосования должны быть установлены антисептики, а также места для сбора и утилизации средств индивидуальной защиты. 

В помещении будет нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1 метра. При этом потоки людей на вход и выход должны быть разделены, а одновременно в помещении рекомендуется пропускать не более трех человек на один стол выдачи бюллетеней. Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга или применять физические барьеры. 

На столах не разрешается использовать ткань, ведь все материалы должны быть такими, которые можно легко продезинфицировать. Проводить дезинфекцию дверных ручек, поручней и сидений необходимо не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку - не реже одного раза в 4 часа. Также необходимо обрабатывать отдельные части избирательных ящиков, но нельзя допускать попадания средств дезинфекции внутрь. 

Все члены избирательной комиссии и люди, которые заходят в помещение, должны находиться в средствах индивидуальной защиты, которые необходимо будет снять для подтверждения личности. Детей в избирательные участки рекомендуют не брать и советуют пользоваться собственной ручкой.

Проголосовать смогут даже те, кто находится на самоизоляции. Для этого им необходимо не позднее 20 часов последней пятницы перед голосованием подать заявление с приложенной медицинской справкой о состоянии здоровья. В день голосования избирателям необходимо показать документ, который подтверждает личность и гражданство Украины. Члены избирательных комиссий заберут уже заполненный бюллетень по месту пребывания больного. 

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
По материалам: 112.UA

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Кабинет министров Украины утвердил порядок соблюдения карантинных мероприятий во время проведения местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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