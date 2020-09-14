Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина

Все лица, которые будут заходить в помещение для голосования, должны будут сообщить о наличии или отсутствии симптомов респираторных заболеваний. Кроме того, всем лицам будут проводить температурный скрининг.

На входе в избирательную комиссию или помещение для голосования должны быть установлены антисептики, а также места для сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

В помещении будет нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1 метра. При этом потоки людей на вход и выход должны быть разделены, а одновременно в помещении рекомендуется пропускать не более трех человек на один стол выдачи бюллетеней. Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга или применять физические барьеры.

На столах не разрешается использовать ткань, ведь все материалы должны быть такими, которые можно легко продезинфицировать. Проводить дезинфекцию дверных ручек, поручней и сидений необходимо не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку - не реже одного раза в 4 часа. Также необходимо обрабатывать отдельные части избирательных ящиков, но нельзя допускать попадания средств дезинфекции внутрь.

Все члены избирательной комиссии и люди, которые заходят в помещение, должны находиться в средствах индивидуальной защиты, которые необходимо будет снять для подтверждения личности. Детей в избирательные участки рекомендуют не брать и советуют пользоваться собственной ручкой.

Проголосовать смогут даже те, кто находится на самоизоляции. Для этого им необходимо не позднее 20 часов последней пятницы перед голосованием подать заявление с приложенной медицинской справкой о состоянии здоровья. В день голосования избирателям необходимо показать документ, который подтверждает личность и гражданство Украины. Члены избирательных комиссий заберут уже заполненный бюллетень по месту пребывания больного.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.