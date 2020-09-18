С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений

С начала года в Украине учтено более 900 уголовных преступлений из-за разбойных нападений. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора в ответе на запрос корреспондента УНН.

Так, за январь-август 2020 года на территории Украины учтено 965 уголовных правонарушений по ст. 187 УК Украины - разбой. Всего зарегистрировано 995 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 30 производств, в том числе из-за отсутствия состава преступления. Также в суд направлено 573 производства.

Также отмечается, что больше всего правонарушений за разбой на протяжении января-августа 2020 года учтено в Киеве - 67, в Днепропетровской области - 56 и в Харьковской области - 47.