|18 сентября 2020
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С начала года в Украине учтено более 900 уголовных преступлений из-за разбойных нападений. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора в ответе на запрос корреспондента УНН.
Так, за январь-август 2020 года на территории Украины учтено 965 уголовных правонарушений по ст. 187 УК Украины - разбой. Всего зарегистрировано 995 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 30 производств, в том числе из-за отсутствия состава преступления. Также в суд направлено 573 производства.
Также отмечается, что больше всего правонарушений за разбой на протяжении января-августа 2020 года учтено в Киеве - 67, в Днепропетровской области - 56 и в Харьковской области - 47.
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• Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения
• Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно
• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
14 сентября 2020
• Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины
• Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина
• Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7
• В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика
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• В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов
9 сентября 2020
• Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать
• В Турции обязали носить маску даже на пляже
• "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
• В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий
• В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
8 сентября 2020
• У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию
• В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу
• Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества
• Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020
• В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет
7 сентября 2020
• Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен
• Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины
• Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве
• Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус
6 сентября 2020
• The International - главное событие года в мире Dota 2
• В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой
• НБУ упростит кассовые операции физлиц-предпринимателей
• Президент присвоил 71-летнему активисту из Славянска орден «За заслуги»
• В Украине стартовала избирательная кампания: особенности
5 сентября 2020
• В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"
• Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется
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Комментарии к статье «С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений»
С начала года в Украине учтено более 900 уголовных преступлений из-за разбойных нападений. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора в ответе на запрос корреспондента УНН.