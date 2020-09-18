Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно

Украинцам разрешили не делать ПЦР-тесты на коронавирус после 14-дневной самоизоляции, если у них нет симптомов коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и не имеет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек уходит на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему также не требуется", - заявил он.

Министр также напомнил, что если у человека есть симптомы Covid-19, то он должен обратиться к своему семейному врачу, который затем вызывает к нему мобильную бригаду. По приезде бригада делает тест.