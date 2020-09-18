Лучшие смартфоны 2020 года

На рынке смартфонов потенциальный покупатель сталкивается с моделями, которые хороши в разных сегментах. Устройства с мощным процессором и аккумулятором для геймеров, недорогие смартфоны для базовых целей (в основном для использования телефона для звонков и SMS), а также – модели, которые вписываются в баланс цены и качества.

Однако, стоит заметить, что новостные источники мало пишут о среднем арифметическом и гораздо больше о тех смартфонах, которые собирают огромные очереди за дверями салонов в день их релиза. Интерес всех любителей техники определенно прикован к так называемым флагманам. Производители смартфонов, такие как Apple и Samsung, ежегодно интригуют пользователей на тему новых характеристик. Будет ли у нового iPhone еще одна камера? Какие цвета будут у новых Galaxy из линейки S?

Среди всего этого разнообразия порой сложно понять, какая модель лучше всего подойдет для комфортного использования. Итак, вопрос: чем современный рынок смартфонов может удивить клиента и какой девайс лучше выбрать?

OnePlus Nord

Знаменитый производитель смартфонов на Android OnePlus выпустил в 2020 году несколько моделей, которые сразу же завоевали рынок доступностью и внушительным списком характеристик. Девизом OnePlus служит фраза Never Settle, что в переводе означает «не соглашайся на меньшее». С этим трудно поспорить, особенно когда каждая модель OnePlus, от бюджетной до флагмана, оснащена мощным процессором Snapdragon, за которым охотятся многие техноманы.

Немногие любители хорошей техники готовы платить большие деньги за хороший смартфон. OnePlus недавно выпустил модель с названием Nord, отличную от привычной нумерации флагманов (8 и 8 Pro), которая завоевала популярность на рынке. Модель подойдет как бизнесменам, так и фотографам, геймерам и простым среднестатистическим пользователям. Хотя его процессор и отстает от своих собратьев по мощности, все остальные популярные характеристики (камера, размер, батарея, память) представлены в далеко не бюджетной форме. Полюбившимися достоинствами Nord являются двойная фронтальная камера и 5G. Менее мощный процессор – не причина волноваться, так как все приложения и игры будут работать на Nord в полную силу. Play Store богат на отличные списки приложений, включая приложения для игры в покер, симуляторы игр на приставке и другие, которые Nord потянет без проблем.

iPhone 11 и 11 Pro

Apple является одним из лидеров на рынке технологий по популярности и характеристикам. В сентябре 2019 года компания Apple выпустила несколько телефонов 13 поколения – iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Слоган, под которым новые продукты увидели свет, довольно лаконичен и точен: «Ничего лишнего. Только самое.» Подобрать слоган, более идеально подходящий под описание, было бы очень трудно.

Оба вида – 11 и 11 Pro – используют тот же самый процессор Apple A13 Bionic и 4 гигабайта оперативной памяти. Сам процессор состоит из 6 ядер, 2 из которых направлены на высокую производительность с тактовой частотой в 2.66 GHz, а другие четыре – на низкое потребление энергии. Не отходя от собственных привычек, Apple назвала ядра Thunder и Lightning (в переводе с английского «гром» и «молния»). Многие любители «яблочной техники» в первую очередь обращают внимание на камеру. В случае 11 и 11 Pro, создатели наградили модели двумя линзами, стандартной и широкой, а также телеобъективом в случае с Pro. 12 мегапикселей звучат не так внушительно по сравнению с другими смартфонами, однако качество фотографии легко составит конкуренцию другим моделям. На данный момент iPhone 11 остается в топе лучших, однако в скором времени, возможно, ему придется потесниться и уступить место iPhone 12. Его релиз запланирован на осень 2020.

Samsung Galaxy S20

Samsung всегда шел бок о бок с iPhone, тем самым создавая довольно серьезную конкуренцию. Выпущенные Samsung модели на Android представляют собой мощные смартфоны, созданные по последним технологиям, и новый Samsung S20 не стал исключением. Характеристиками Samsung похож на многих Android-собратьев, таких как OnePlus и OPPO, однако стоимостью он больше приближается к iPhone. Модель отличается четырехъядерным процессором, который распределяет расход энергии в зависимости от персонального использования. Модели S20 и S20+ оснащены 8 и 12 гигабайтами оперативной памяти, а Ultra – дополнительной моделью с 16 гигабайтами. Флагманы такого типа всегда отличаются превосходной работой аккумулятора (Ultra в частности имеет емкость в 5000mAh). Любителям фотографий модели тоже придутся по вкусу. Samsung S20 – единственная линейка, где даже на самой базовой модели присутствует оптическое увеличение. Это идет в дополнение к телеобъективу в 64 мегапикселя, широкоугольной (12мп) и сверхширокой камере размером в 12 мегапикселей. Если вы в поисках телефона с отличной камерой перед важным мероприятием, отдыхом мечты или же если вы профессионально занимаетесь фотографией, то стоит определенно присмотреться к одной из этих моделей.