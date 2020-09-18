 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось
18 сентября 2020 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые дают помощь пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава.

"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - заявил он.

Основными изменениями стали: внесение расширения использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Также внесены дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, конкретизированы показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больным.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 сентября 2020

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки

Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

Лучшие смартфоны 2020 года

Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно

С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений

14 сентября 2020

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина

Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7

В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика

Осенний променад: женская обувь 2020

В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов

9 сентября 2020

Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать

В Турции обязали носить маску даже на пляже

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

8 сентября 2020

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу

Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества

Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

7 сентября 2020

Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен

Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины

Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве

Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус

6 сентября 2020

The International - главное событие года в мире Dota 2

В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой

НБУ упростит кассовые операции физлиц-предпринимателей

Также в разделе

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

— 18 сентября 2020 —

Руководители крупнейших стран мира были удостоены "антинаграды" за "использование пандемии вируса Covid-19, чтобы доказать большее влияние политиков на жизнь и смерть по сравнению с учеными и врачами"

Читать далее ⇒

Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

— 18 сентября 2020 —

Большинство школ готовы к смешанной работе и будут работать в таком режиме. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет во время часа вопросов к правительству 18 сентября, - сообщает "УП.Життя"

Читать далее ⇒

Лучшие смартфоны 2020 года

— 18 сентября 2020 —

На рынке смартфонов потенциальный покупатель сталкивается с моделями, которые хороши в разных сегментах. Устройства с мощным процессором и аккумулятором для геймеров, недорогие смартфоны для базовых целей (в основном для использования телефона для звонков и SMS), а также – модели, которые вписываются в баланс цены и качества.

Читать далее ⇒

Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно

— 18 сентября 2020 —

Украинцам разрешили не делать ПЦР-тесты на коронавирус после 14-дневной самоизоляции, если у них нет симптомов коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось»

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки

Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 сентября 2020

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки

Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

Лучшие смартфоны 2020 года

Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно

С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений

14 сентября 2020

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина

Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7

В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика

Осенний променад: женская обувь 2020

В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов

9 сентября 2020

Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать

В Турции обязали носить маску даже на пляже

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

8 сентября 2020

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу

Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества

Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

7 сентября 2020

Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен

Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины

Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве

Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус

6 сентября 2020

The International - главное событие года в мире Dota 2

В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой

НБУ упростит кассовые операции физлиц-предпринимателей

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top