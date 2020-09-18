Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

— 18 сентября 2020 —

На рынке смартфонов потенциальный покупатель сталкивается с моделями, которые хороши в разных сегментах. Устройства с мощным процессором и аккумулятором для геймеров, недорогие смартфоны для базовых целей (в основном для использования телефона для звонков и SMS), а также – модели, которые вписываются в баланс цены и качества.

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