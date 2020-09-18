Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

|18 сентября 2020
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Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые дают помощь пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава.
"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - заявил он.
Основными изменениями стали: внесение расширения использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.
Также внесены дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, конкретизированы показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больным.
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Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.