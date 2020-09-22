|22 сентября 2020
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не будет пересматривать ранее утвержденный перечень из 18 территориальных общин на Донбассе, где 25 октября невозможно организовать и провести первые местные выборы.
Об этом Українським Новинам сообщил член ЦИКа Павел Любченко в ответ на заспрос агентства.
8 августа ЦИК на основании заключений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установил невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в 18 территориальных общин.
Это вызвало значительный общественный резонанс, в первую очередь потому, что на части этих территорий в 2019 году проводились президентские и парламентские выборы.
Поскольку комиссия не может самостоятельно пересмотреть решение и уменьшить количество территориальных общин, где выборы не проводятся, 18 августа она повторно обратилась к ВГА, а также к командующему ООС, СБУ, НПУ и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой уточнить информацию о ситуации с безопасностью на территориях, размещенных вблизи линии разграничения.
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Комментарии к статье «Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не будет пересматривать ранее утвержденный перечень из 18 территориальных общин на Донбассе, где 25 октября невозможно организовать и провести первые местные выборы.