В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать

Пресечь пути обхода блокировки российской социальной сети "ВКонтакте" намерены специалисты по кибербезопасности. Об этом сообщили сотрудники Совета по национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечалось, что для большей эффективности были привлечены специалисты из-за рубежа. В ведомстве отметили, что санкции по отношению к соцсети не были сняты, а ее сотрудники всего лишь сменили прокси-сервера в мобильном приложении, обойдя блокировку провайдеров.

"Мобильное приложение "ВКонтакте" стало доступно в Украине не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов", - говорится в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк 15 сентября подчеркнул, что такие действия могут нести угрозу национальной безопасности страны накануне местных выборов, поскольку российские спецслужбы, по его словам, собирают информацию о пользователях приложения. В ведомстве добавили, что принимают все необходимые меры по блокированию сервиса.