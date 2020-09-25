|25 сентября 2020
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Проведение традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро отложили на неопределенный срок из-за коронавируса. Изначально он должен был состояться в феврале 2021 года.
Глава Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро Жоржи Кастанейру заявил, что решение о конкретных сроках проведения карнавала будет принято после получения информации о том, когда появится вакцина от коронавируса и когда будет проведена иммунизация.
Он отметил, что, по некоторым данным, благоприятные для проведения карнавала условия могут наступить только в апреле. Кроме того, уже в июле стало известно о переносе карнавала в Сан-Паулу на неопределенный срок.
Бразилия входит в тройку по числу выявленных случаев коронавируса и все еще пытается взять пандемию под контроль.
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Комментарии к статье «Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса»
Проведение традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро отложили на неопределенный срок из-за коронавируса. Изначально он должен был состояться в феврале 2021 года.