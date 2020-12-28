|28 декабря 2020
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В Украине проведут экспериментальный проект с регистрации места жительства в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Как рассказали в министерстве, подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг "Дія", а получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на портале.
Услуга будет доступна для:
На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины. Сейчас услуга доступна на портале "Дія" для детей до 14 лет в Харькове.
"Уже с 1 апреля 2021 года органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или посредством ІТ-системы Государственной миграционной службы", - отметили в Минцифре.
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• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
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• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
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• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
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• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
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• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
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• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
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Комментарии к статье «В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства»
В Украине проведут экспериментальный проект с регистрации места жительства в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.