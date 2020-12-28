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Бездумная исполнительность

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
28 декабря 2020 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине проведут экспериментальный проект с регистрации места жительства в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как рассказали в министерстве, подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг "Дія", а получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на портале.

Услуга будет доступна для:

  • несовершеннолетних детей возрастом от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;
  • украинцев, имеющих ID-карту, - по адресу, сведения о котором внесены в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получил электронное согласие на регистрацию от собственника или совладельца жилья.

На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины. Сейчас услуга доступна на портале "Дія" для детей до 14 лет в Харькове.

"Уже с 1 апреля 2021 года органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или посредством ІТ-системы Государственной миграционной службы", - отметили в Минцифре.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства»

В Украине проведут экспериментальный проект с регистрации места жительства в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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