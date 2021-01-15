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Бездумная исполнительность

Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года
15 января 2021 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Кабинет министров Украины не планирует отменять масочный режим. Правительство в Украине не планирует отменять карантин в виде ношение масок и социальной дистанции. Об этом заявил в эфире "Сниданка с 1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, такие ограничения будут действовать до конца 2021 года.

"Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года", - отметил премьер-министр.

Также он заявил, что правительство Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января. При этом в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года»

Кабинет министров Украины не планирует отменять масочный режим. Правительство в Украине не планирует отменять карантин в виде ношение масок и социальной дистанции. Об этом заявил в эфире "Сниданка с 1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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