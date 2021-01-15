Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года

|15 января 2021
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По его словам, такие ограничения будут действовать до конца 2021 года.
"Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года", - отметил премьер-министр.
Также он заявил, что правительство Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января. При этом в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19.
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