Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления

Климатическая реальность в Украине начала меняться примерно с 2005 года. И теперь экстремальные прогнозы по весенним засухам, недельным морозам и резким штормовым явлениям станут "нормальным" явлением для украинцев на ближайшие пять лет.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС Украины Вазира Мартазинова, передает официальный сайт НАН Украины.

"Стоит тепло, а затем – снижение температуры на 10-15 градусов. И не важно, какой сезон. Все сезоны стали неустойчивыми. Возможны экстремальные случаи – сильные осадки, резкие штормовые явления", – рассказала она.

По словам метеоролога, нынешняя зима останется такой же на ближайшие годы. Морозы возможны, но они будут держаться максимум неделю. Станет более характерной для нашей зимы и гололедица, которая была недавно в Украине.

Весна, как и в прошлом году, может быть засушливой. Мартазинова отметила, что в 2020-м очень тяжелым был апрель – почти без осадков. Такие же явления будут наблюдаться в дальнейшем.

"Такая наша действительность. Это основа… на эту основу будет накладываться дальнейшее усиление неустойчивости", – добавила метеоролог.

Мартазинова считает, что глобальное потепление связано прежде всего с геофизическим, а не человеческим, фактором. И поэтому на него влиять невозможно. Но при этом украинцам повезло, поскольку Украина находится с точки зрения климатологии в лучших условиях, чем другие государства.