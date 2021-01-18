Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы и в дальнейшем будут продолжать получать субсидии в полном размере. Об этом он сообщил на заседании правительства.

По его словам, субсидию в Украине получают около 3 млн человек.

"Люди, которые получают минималку, пенсионеры и в целом социально уязвимое население продолжат получать субсидии в полном размере. Средняя субсидия у нас сейчас уже более 1600 гривен. Субсидионным поддержка обязательно продолжится в полном объеме", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство разработало и ближайшее время примет механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопления.