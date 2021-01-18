Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта

|18 января 2021
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Правительство рассматривает возможность продления адаптивного карантина в Украине до 31 марта. Об этом УНН сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Украины Василий Мокан.
"По состоянию на сегодня карантин и режим чрезвычайной ситуации действует до 28 февраля, однако, не исключено, что он может быть продлен, в частности обсуждается возможная дата до 31 марта", - рассказал Мокан.
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Правительство рассматривает возможность продления адаптивного карантина в Украине до 31 марта. Об этом УНН сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Украины Василий Мокан.