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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем
18 января 2021 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Мексике запустили текила-поезд, который следует из города Гвадалахара через нетронутую сельскую местность в крохотный городок Текила. Кроме роскошного грузового оформления вагонов, поезд прославился тем, что угощает своих пассажиров безлимитной текилой.

Грузовой черно-золотой локомотив "Хосе Куерво Экспресс", прозванный "Текила-поезд", предлагает пассажирам 11-часовую поездку в стиле духа агавовых спиритов. Стоит отметить, что поезд курсирует уже около 8 лет, но только сейчас добавили особый винтажный вагон, обшитый деревянными панелями с окнами от пола до потолка. В барах поезда доступна безлимитная текила различных культовых брендов, коктейли на ее основе, местные мексиканские закуски, а также другой крепкий алкоголь: ром, водка и виски.

По дороге текильера (сомелье текилы) также проводит для пассажиров дегустацию агавового алкоголя. При этом путешествие обойдется в 166 долларов за человека.

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Комментарии к статье «В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем»

В Мексике запустили текила-поезд, который следует из города Гвадалахара через нетронутую сельскую местность в крохотный городок Текила. Кроме роскошного грузового оформления вагонов, поезд прославился тем, что угощает своих пассажиров безлимитной текилой.

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