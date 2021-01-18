"Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях

Утверждение, что массовые крещенские купания являются давней украинской традицией - вполне ошибочно. У украинского народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто-то испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением "давней украинской традиции". Последнее утверждение - вполне ошибочное! у нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня.

"Нет описаний такого действа ни в древних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями - россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни", - отмечается в сообщении.

Так, по наблюдениям, массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х - в начале 2000-х годов.

"Следовательно, этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождение", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Православной церкви Украины напомнили, что церковного предписания о необходимости в день Богоявления погружаться в святую воду - как такового нет.