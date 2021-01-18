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Бездумная исполнительность

Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
18 января 2021 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин. В Министерстве культуры разъяснили, на каких условиях будут работать кинотеатры и происходить концерты. Об этом рассказал глава министерства Александр Ткаченко в эфире "Завтрака с 1 + 1".

"В рамках "оранжевой" зоны все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры, будут работать. Впрочем, с определенными ограничениями: 50 процентов заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях - один человек на десять квадратных метров", - сказал Ткаченко.

Концерты разрешены, но при заполненности зала на половину. Это же правило касается и читальных залов, и библиотек.

По словам главы Минкульта, до 28 февраля действует так называемый режим чрезвычайной ситуации, но на протяжении весны решение о карантинных ограничений будут принимать с учетом эпидситуации в стране.

Он также не исключает того, что министерство будет вынуждено обратиться к Верховной раду по поводу нового пакета помощи для индустрии.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия»

С 25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин. В Министерстве культуры разъяснили, на каких условиях будут работать кинотеатры и происходить концерты. Об этом рассказал глава министерства Александр Ткаченко в эфире "Завтрака с 1 + 1".

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