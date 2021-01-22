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Фотофакт

Бездумная исполнительность

в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
22 января 2021 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Министерстве образования и науки объяснили, что в 10-е и 11-е классы школ смогут попасть все желающие выпускники 9-х классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Появилась информация о том, что по реформе образования возможны закрытия 10-11-х классов в определенных школах с 1 сентября. Так, девятиклассники, которые уже определились с будущей профессией, не должны были бы учить десятки предметов, а вступали бы в академические лицеи на три года.

"Министерство образования и науки Украины дает разъяснения по набору до 10-11 классов учреждений общего среднего образования в 2021 году... МОН обращает внимание на то, что ни один выпускник 9-х классов не будет лишен права на продолжение получения полного общего среднего образования", - говорится в сообщении.

Детали

Указано, что в этом году в 10-х классы будут зачислять после издания приказа о переводе в него учеников 9-х классов этого же учебного заведения, которые не изъявили желания прекратить учебу, не были отчислены, не перешли в другую школу.

"Меры по совершенствованию образовательной сети, осуществляемые в последнее время органами местного самоуправления в связи с реализацией административно-территориальной реформы и в соответствии с перспективами внедрения с 2027-го профильного образования, направлены на существенное улучшение качества и ресурсного обеспечения образования, в частности в сельской местности", - добавили в МОН.

Напомним, по данным МОН, с 25 января часть карантинных мероприятий, введенная на время январского локдауна, снимается, однако, введенные ранее ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений остаются.

Так, в МОН заявили, что ученики 1-4 классов могут вернуться к полноформатному обучению после завершения карантина, а старшая школа при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране сможет проводить обучение по смешанной форме.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие»

В Министерстве образования и науки объяснили, что в 10-е и 11-е классы школ смогут попасть все желающие выпускники 9-х классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

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