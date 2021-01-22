В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020

|22 января 2021
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Акционерное общество "Укрзализныця" заявляет, что в 2020 году пассажиры приобрели 12,9 млн железнодорожных билетов через Интернет, тогда как ранее в "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров перевезли в прошлом году и какие направления были самыми популярными.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, количество билетов, которые были реализованы через Интернет, составило 66% от общего количества реализованных железнодорожных билетов.
Также в 2020 году было реализовано 19 млн билетов, из которых 3 млн штук пассажиры вернули; в большей степени на это повлияло введение карантинных ограничений в марте-мае 2020 года.
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Акционерное общество "Укрзализныця" заявляет, что в 2020 году пассажиры приобрели 12,9 млн железнодорожных билетов через Интернет, тогда как ранее в "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров перевезли в прошлом году и какие направления были самыми популярными.