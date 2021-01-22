В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020

— 22 января 2021 —

Праздник – это всегда хорошо, но он требует внимательного подхода. Праздник может быть по любому поводу и поздравлять приходится не только близких и родных, но и людей с которыми мы вместе работаем. Давайте представим себе торжественное событие в рабочем коллективе и что нам необходимо делать по этому случаю. Безусловно, тот, кто с этим сталкивался, однозначно может сказать, что это дело не из легких, требующее особого внимания и четко продуманных и детализированных действий. Что преподнести в дар сотрудникам, чтобы угодить всем и каждому?

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