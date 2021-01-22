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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
22 января 2021 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В законе о переходном правосудии, которое может быть задействовано при деоккупации Крыма и районов Донбасса, не будет слова "коллаборант". Такая терминология не будет использоваться.

Об этом на встрече с журналистами рассказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в законопроекте решили отказаться от понятия "коллаборант" как и от идеи принять отдельное законодательство о коллаборационизме. Он также отметил, что изучение международного опыта показало, что с большой долей вероятности под это понятие могут попасть "нормальные люди".

"В своем большинстве люди на оккупированной территории являются заложниками. Поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами", - добавил Резников.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников»

В законе о переходном правосудии, которое может быть задействовано при деоккупации Крыма и районов Донбасса, не будет слова "коллаборант". Такая терминология не будет использоваться.

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